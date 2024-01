Pavia, rissa in piazza Cavagneria: 2 feriti a coltellate

Pavia, 2 gennaio 2024 - Due feriti, accoltellati. Uno soccorso in piazza Cavagneria, dove c'è stata la rissa che avrebbe coinvolto una dozzina di persone. L'altro ferito, minorenne, soccorso invece un paio d'ore dopo al dormitorio San Carlo.

I carabinieri di Pavia hanno avviato accertamenti sull'accaduto, ma al momento non è neppure certo, anche se verosimile, che i due feriti siano stati accoltellati nello stesso scontro. Mancavano una ventina di minuti alle 22 di ieri, lunedì 1 gennaio, quando sono stati chiamati i soccorsi in piazza Cavagneria, nel pieno centro storico pavese, dietro al Broletto. Sul posto è stato trovato un 23enne di nazionalità marocchina, regolarmente residente in città, con una ferita da arma da taglio alla schiena. Una coltellata rimasta per fortuna superficiale, con conseguenze lievi, giudicate guaribili in 7 giorni di prognosi.

L'esito di uno scontro tra più di una decina di persone, probabilmente tutti giovani stranieri. Per chiarire l'accaduto e identificare il responsabile dell'accoltellamento i militari stanno indagando, anche acquisendo le immagini della videosorveglianza. Un paio d'ore dopo, al dormitorio comunale San Carlo, è stato soccorso un altro ferito, un ragazzo ancora minorenne, marocchino, anche lui con una coltellata alla schiena. Pure il secondo ferito se l'è cavata con una prognosi di 7 giorni.

Non è al momento ancora chiaro se i due feriti possano essere stati colpiti dalla stessa lama o se ci fossero invece più coltelli nello stesso scontro. I carabinieri devono ricostruire l'accaduto, verificando se anche il secondo ferito sia stato colpito nella rissa in piazza Cavagneria, e individuare il responsabile o i responsabili delle coltellate.