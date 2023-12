Pavia, l'uomo trovato morto in riva al Ticino in via Milazzo è un volontario Auser di Bressana Bottarone

Pavia, 10 dicembre 2023 – Gli accertamenti sono formalmente ancora in corso, senza conferme ufficiali da parte dalla polizia. Ma il corpo trovato privo di vita nel pomeriggio di ieri, sabato 9 dicembre, recuperato dai vigili del fuoco sulla riva del Ticino in fondo a via Milazzo a Pavia, è stato identificato.

Si tratta di un uomo di 82 anni che si era allontanato dalla sua casa a Bressana Bottarone, con denuncia di scomparsa presentata dai famigliari venerdì l’8 dicembre ai carabinieri, che lo stavano cercando temendo che potesse avere intenzione di togliersi la vita. In attesa del riconoscimento ufficiale e soprattutto dell'esito degli accertamenti sulla causa del decesso, dall'Auser di Bressana Bottarone viene ricordato, anche con un post su Facebook, il "volontario della prima ora della nostra Associazione, sempre presente, disponibile ad accompagnare tutti quelli che richiedevano supporto, a fornire consigli o piuttosto ad incoraggiare le persone più fragili".

Potrebbe essere stato colto da un malore mentre camminava in riva al Ticino oppure aver compiuto un estremo gesto: entrambe le ipotesi sarebbero ancora al vaglio, anche se chi lo conosceva pare avere pochi dubbi. "Purtroppo, troppe volte, il destino ha bussato alla sua porta - ricordano il presidente e il direttivo di Auser Bressana - malattie, gravi lutti hanno scosso la robustezza delle sue radici, minando e prosciugando la linfa vitale che in essa correva. Sembrava ancora forte e risoluto, ma il suo sorriso diveniva con il passare del tempo sempre più amaro e gli occhi velati da una profonda tristezza interiore che nessuno riusciva a lenire. Lascia il bene profuso in quantità, la volontà umile che lo distingueva, gli esempi che ricorderemo".