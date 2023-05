Truffano anziane donne con la tecnica dell’incidente al figlio: due arrestati

Mantova – Erano il terrore delle nonnine. Fingendosi appartenenti alle forze dell’ordine o avvocati, due giovani napoletani sono riusciti per mesi e mesi a raggirare numerose donne tutte over 80 nel Nord Italia, tra Verona, Parma, Mantova, Pavia e Trento. Ora l’avventura dei due truffatori è arrivata alla fine: sono stati arrestati dopo un'indagine avviata nel mese di luglio 2022, coordinata nelle fasi iniziali dalla Procura della Repubblica di Verona e poi passata per competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Trento.

I due chiedevano alle anziane una cauzione per “liberare” il figlio trattenuto in seguito a un grave incidente stradale. L’indagine ha messo in luce l'esistenza di un sodalizio strutturato, con tanto di “centralinista” responsabile dei contatti telefonici con gli anziani e di “galoppini” dedicati al raggiungimento dell'obiettivo ed al ritiro del denaro: i carabinieri di Verona, in collaborazione con quello di Napoli, hanno arrestato i due giovani, accusati di associazione per delinquere e truffa aggravata continuata. L'attività illecita, eseguita “a tappeto” sul territorio, come rilevato dal Gip, aveva fruttato l'equivalente di circa 12mila euro in contanti e oggetti in oro. Ora gli indagati sono in carcere nel capoluogo partenopeo.