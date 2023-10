Pavia, ladri di monetine all'istituto Cairoli: incursione in due tempi

Pavia, 8 ottobre 2023 - Doppia incursione notturna di ladri all'istituto Cairoli, in corso Mazzini a Pavia. Già venerdì mattina era stata trovata forzata una porta, ma l'episodio non era stato neppure denunciato perché non era stato portato via nulla dall'interno del plesso scolastico.

Nella notte successiva, invece, forse gli stessi malviventi sono tornati per completare il 'lavoro' lasciato in sospeso, probabilmente perché disturbati dal transito di qualcuno nella zona in pieno centro storico. Trovando la stessa porta già forzata in precedenza, che nel frattempo era stata solo parzialmente riparata, i ladri si sono così introdotti nell'istituto scolastico che ospita le Magistrali e i licei linguistico e della Scienze umane, e hanno preso di mira i distributori automatici di bevande e snack, che hanno scassinato portando via i soldi contenuti, per un valore del bottino non quantificato ma non particolarmente ingente.

Un colpo di 'ladri di monetine', interessati appunto anche ai pochi contanti contenuti nei distributori automatici, che in questo caso però hanno portato via anche alcuni snack, oltre ad aver lasciato anche il danno alle macchinette forzate. Il furto, insieme anche al primo episodio solo con l'effrazione alla porta, è stato denunciato ai carabinieri di Pavia, che hanno avviato accertamenti sul duplice episodio.