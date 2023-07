Pavia, ferisce alla testa l'ex fidanzata con un coltello lungo 19 centimetri: arrestato un 25enne

Pavia, 26 luglio 2023 - È in carcere, con l'accusa di tentato omicidio. O.F.C., 25enne sudamericano domiciliato a Pavia, era stato arrestato dalla polizia nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, episodio reso noto dalla Questura di Pavia con comunicato stampa diramato oggi, mercoledì 26 luglio.

La vittima, connazionale 37enne, fidanzata o meglio ex dell'arrestato, era stata trasportata in codice rosso al Pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia, per una ferita da arma da taglio alla testa. Una coltellata che l'aveva raggiunta in piena fronte, provocandole un taglio esteso ma non grave, con la lama che s'era fermata sull'osso cranico senza causare conseguenze irreparabili. Ma il gesto è comunque stato valutato da polizia e magistrati come intenzione di uccidere, facendo scattare l'arresto per tentato omicidio, convalidato con la custodia cautelare in carcere.

La polizia era stata chiamata alle 3.18 di venerdì scorso 21 luglio, inviando due equipaggi in via Breventano per la segnalata aggressione di una donna da parte del presunto fidanzato. Un coinquilino della vittima segnalava agli agenti sul posto con il primo equipaggio che l'aggressore si era nel frattempo allontanato, ma i poliziotti del secondo equipaggio lo hanno intercettato e fermato sotto l'abitazione di via Breventano. Nel frattempo la vittima veniva soccorsa dal personale sanitario e portata in ospedale. I poliziotti hanno sequestrato la presunta arma usata dall'aggressore, un coltello da cucina lungo complessivamente 19 centimetri. Il 25enne resta nel carcere di Torre del Gallo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.