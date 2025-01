Pavia, coltellata letale: atteso il verdetto

Attesa oggi l’udienza conclusiva del processo che vede coinvolti Flavius Micu, trentanove anni, e Radu Cosmin Baca, quarantatrè anni, accusati dell’omicidio di Claudio Dohla, trentatreenne rumeno ucciso il 13 dicembre 2023 a Mede. I due imputati sono a giudizio con rito abbreviato. Nella scorsa udienza, che si è tenuta poco prima di Natale, il pm Andrea Zanoncelli aveva chiesto le condanne rispettivamente a dieci anni di reclusione per Micu e a sei anni di reclusione per Baca. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, Dohla era stato ucciso con una coltellata alla schiena in via fratelli Magnani nella cittadina della bassa Lomellina.

Il movente secondo le indagini sarebbe riconducibile a una lite sorta nell’ambito di questioni di soldi legate alla compravendita di auto usate, attività svolta da Micu. I tre connazionali si conoscevano bene da tempo. Insieme a due amici di Dohla si erano incontrati la sera del delitto ed era sorto un violento alterco, poi degenerato in violenza fisica. Micu è accusato di aver inferto la coltellata a Dohla, mentre Baca avrebbe avuto un ruolo marginale, partecipando all’aggressione. Accogliendo la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocato Fabio Santopietro, a dicembre Micu è stato scarcerato e posto agli arresti domiciliari, mentre Baca è in stato di libertà. La difesa, in sede di arringa, ha chiesto la riqualificazione dell’imputazione in eccesso colposo di legittima difesa, in quanto avrebbero temuto ripercussioni. Nel corso del procedimento erano state stralciate le posizioni di altre due persone, che sono risultate essere estranee all’accaduto.

Nicoletta Pisanu