Pavia, camion distrutto dal fuoco in viale Brambilla: il conducente riesce a salvarsi

Pavia, 14 settembre 2023 – Si è accorto del fuoco partito dal motore ed è riuscito a scendere dal camion appena prima che la cabina venisse avvolta dalle fiamme. È rimasto per fortuna illeso il camionista alla guida del mezzo frigorifero andato a fuoco poco prima delle 12.30 di oggi, giovedì 14 settembre. È successo in viale Brambilla, nel tratto dallo svincolo della tangenziale verso il rondò Dei Longobardi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio che ha però completamente distrutto la motrice del camion. Automobilisti allarmati per il mezzo in fiamme hanno lanciato diverse richieste d'intervento al 112, temendo anche che il camionista fosse rimasto intrappolato nella cabina a fuoco, tanto che dalla centrale operativa Areu sono state inviate sul posto un'ambulanzA e un'auto medica con il rianimatore a bordo, ma per fortuna non sono stati necessari i soccorsi sanitari, rientrati poi senza trasporto e con l'operazione conclusa sul posto, quando si sono sincerati che il camionista era riuscito a scendere in autonomia dal mezzo ed era incolume.

Le cause sono ancora in fase d'accertamento, ma dai primi riscontri si sarebbe trattato di un guasto tecnico al motore, quindi una causa accidentale. Il fumo nero sprigionato dall'incendio del camion è stato notato da molti nel cielo sopra Pavia e per le operazioni di spegnimento, con il camion sulla carreggiata, viale Brambilla è rimasto chiuso al transito, con l'inevitabile congestionamento dei percorsi alternativi.