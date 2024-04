Pavia a Colori: "Le piazze vanno vissute"

Trentadue candidati, un terzo under 30, e tanti professionisti. Pavia a Colori è la prima lista pronta alle Amministrative dell’8 e 9 giugno. Il gruppo guidato da Alice Moggi, che sostiene il candidato sindaco di centrosinistra Michele Lissia, si è presentato ieri in piazza Leonardo da Vinci. Una piazza che ha ospitato concerti, dove non è stato più possibile perché le vibrazioni metterebbero in pericolo le torri. "Vogliamo riprenderci gli spazi – ha detto Alice Moggi – e questa piazza è uno di quelli di cui è stato precluso l’utilizzo per gli eventi. Vogliamo riprenderci le piazze, devono essere vissute dalle persone". Questo è uno dei punti cardine del propramma di Pavia a Colori, in linea con quello del candidato sindaco, che nei prossimi giorni sarà diffuso.

"La nostra lista di cui sono molto orgogliosa – ha aggiunto Moggi – non è solo una lista che vuole valorizzare i giovani, è anche composta da tantissimi professionisti che hanno deciso di mettere le loro competenze al servizio della città". Virginia Aglieri, Sam Alloni, Giampaolo (Gipo) Anfosso, Marco Bianciardi, Alessandro (Ciccio) Caliandro, Antonella Campagna, Sebastiano Catalano, Federico Centonze, Silvia Chierico, Stefano Cobianchi, Paola Della Bianchi, Sara Dipietro, Lucia Dorigo, Salvatore Gulino, Michele Marconi, Alessandro Marenzi, Italo Maroni, Pierangelo Monni, Alessio Negri, Karen O’Mill, Claudio Palermiti, Fabio Pirastu, Paolo Protti, Mariachiara Riccardi, Stefano Rossi, Tiziano Rossi, Maria Cristina Scalabrini, Alberto Suescun, Roberto Traverso, Guido Tronconi e Stefania Vilardo sono i candidati.

"I nostri temi sono la cultura che la Giunta Fracassi ha trascurato, l’attenzione ai più fragili, il consumo di suolo zero e la mobilità".

M.M.