Patente ritirata ma guida: denunciato

Pregiudicato pescato dai carabinieri al volante della sua auto in condizioni che ai militari non sembrano idonee alla guida. Per questo motivo gli hanno chiesto di sottoporsi all’alcoltest, ottenendo un secco rifiuto da parte del conducente, un italiano di 46 anni che per di più era alla guida senza patente, in quando ritirata. Alle 4 del mattino di venerdì l’uomo è stato visto in auto dai carabinieri. Dapprima il 46enne ha cercato di nascondersi, ma è stato raggiunto. Niente patente perché ritirata e rifiuto di sottoporsi all’alcoltest. Multa di 5.000 euro per guida senza patente e denuncia.

Aveva bevuto troppo, invece, l’anziano 84enne che è uscito di strada con la sua auto il 22 settembre a Spino d’Adda. Portato in ospedale e sottoposto all’esame del sangue, i risultati, arrivati questa settimana, hanno evidenziato la presenza di alcol. Così è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la sua patente ritirata. P.G.R.