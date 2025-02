Parte il servizio Pedibus. Tratte testate dalla Locale

Il pedibus l’"autobus che va a piedi", formato da un gruppo di bambini accompagnati da due adulti (un "autista" e un "controllore") nel percorso casa-scuola, è pronto a partire. I primi a "salire a bordo" domani mattina saranno gli scolari della primaria De Amicis. I percorsi, attivi dal lunedì al venerdì (con qualsiasi tempo atmosferico) in base al calendario scolastico, seguono un itinerario testato dalla polizia locale.

Lungo il percorso, alle fermate segnalate, si aggiungono i bambini-passeggeri fino all’arrivo a scuola. Accompagnatori e bambini indossano i gilet di sicurezza forniti dal Comune, per essere ben visibili e protetti. Inoltre, per consentire spostamenti in sicurezza, dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 17 via Scopoli sarà chiusa da via Volta a via Foscolo. Martedì partirà il pedibus per la primaria Gabelli dove la via è già chiusa al traffico dal civico 55A al civico 59 dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 17. Lunedì prossimo toccherà alla scuola Canna con chiusura al traffico dalle 8 alle 9 e dalle 16 alle 17 da via Zanachi 19 a tutta via Griffini. La chiusura al traffico della viabilità permette la realizzazione della strada scolastica, la pedonalizzazione dell’area di accesso alla scuola primaria e quindi messa in sicurezza di ingresso e uscita degli studenti della scuola.

M.M.