Pavia, deturpato il parco della Vernavola: scritte contro la Giunta

Pavia, 1 marzo 2025 – “Fogna di m.”, falli e altre scritte vandaliche e offensive nei confronti dell’assessore all’Ambiente Lorenzo Goppa del M5s e della giunga sono comparse oggi al parco della Vernavola.

“Hanno deturpato un luogo di alto pregio naturalistico – ha detto l’assessore Goppa -, ma queste scritte non ci fanno paura, abbiamo per primi riqualificato molte aree verdi di Pavia e siamo sempre stati aperti al dialogo e alle critiche costruttive, ma mai lo saremo verso chi decide di vandalizzare il nostro territorio e di offendere”. Nel parco, il polmone verde della città, recentemente è stata fatta la manutenzione e sono stati abbattuti degli alberi pericolanti. “Forse si sono arrabbiati per questo intervento – ha aggiunto l’assessore -. Personalmente non sono un fan degli abbattimenti, ma quegli alberi si trovavano sui sentieri ed erano pericolosi. Al primo temporale sarebbero stati a rischio, abbiamo dovuto abbatterli e provvederemo a sostituirli”.

Nel 2024 l’amministrazione guidata da Michele Lissia ha destinato 100mila euro per riqualificare il patrimonio arboreo. “Useremo quei soldi quest’anno – ha proseguito l’assessore – per la riqualificazione delle aree verdi. Nel frattempo, ai vandali risponderemo con la bellezza. Su quelle bacheche imbrattate, installeremo presto del materiale informativo sulla biodiversità del parco. Ho già preso contatto con il gruppo micologico pavese per avere delle infografiche sulle piante e i funghi del parco. Le scritte si possono cancellare, i parchi no. Questo è il nostro modo di intendere la politica e la città”.

Spesso il parco della Vernavola è stato criticato per la manutenzione. “Se i cittadini vogliono il prato inglese, sbagliano – ha detto ancora Lorenzo Goppa -, non si può rendere umano ciò che è naturale. Va bene la manutenzione, va bene la cura, ma se ci sono foglie si devono lasciare. Siamo attenti al verde. Con 30mila euro di una variazione di bilancio recentemente approvata, faremo quello che non è mai stato fatto. Metteremo a dimora alberi adulti, alti 10-12 metri dove i cittadini ci hanno chiesto di avere più ombra come in piazza della Minerva”