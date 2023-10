Palazzetto conteso. L’assessore ai tifosi: non ho colpe

Uno striscione contro l’assessore allo sport Pietro Trivi è comparso sabato durante la partita tra Pallacanestro Pavia 1933 e Campus Varese. "I calendari del campionato interregionale girone A di basket maschile e di serie B1 di volley femminile - ha replicato l’assessore Trivi - prevedevano un turno casalingo da disputarsi sul campo centrale del Palaravizza sia per la Pallacanestro Pavia 1933 sia per la Sfre tecnilux Pavia impegnata nel derby contro Volley 2001 Garlasco. La sovrapposizione delle gare era nota alle società fin dal 24 agosto. Un dirigente del basket ha comunicato via mail al collega del volley, la scelta di disputare la gara alle 18 “consigliandogli“ di spostare la sua gara alle 21 così da "avere sufficiente spazio per allestire il campo". La conferma della scelta dell’orario è pervenuta l’11 ottobre via whatsapp "Noi giochiamo alle 18". Non c’è stato alcun mio intervento sulla scelta dell’orario definito "infame". Anzi è stata la dirigenza della società di basket a sceglierlo". M.M.