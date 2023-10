Pagani è il candidato di tutto il centrosinistra

"Oggi iniziamo un percorso durante il quale cercheremo di raccogliere tutte le diverse sensibilità del centro sinistra per costruire una città più accogliente, migliore e attenta alle diverse esigenze". Ieri pomeriggio, nel cortile del circolo lavoratori, si è presentato Massimo Pagani, 55 anni, come candidato sindaco dell’area progressista che dovrà, in tarda primavera, cercare di scalzare dalla poltrona di primo cittadino Elia Delmiglio, 29 anni, espressione del centrodestra, che cercherà il bis. Pagani è appoggiato da tutte le anime del centrosinistra, dal Pd, alla lista civica Tutti per Casale, dai Socialisti riformisti ad Italia Viva e Azione. "Oggi non sono qui per presentare programma o lista: è solo il momento di mettersi in cammino – ha spiegato Pagani, attuale consigliere comunale, provinciale ed ex assessore municipale tra il 2014 e il 2019 –. Alcune priorità però sono da sottolineare subito: combattere le disuguaglianze sociali, affrontare l’emergenza ambientale e rendere Casale più attrattiva e non periferica, aperta, accogliente e con servizi di qualità". M.B.