Oltre l’Uomo Ragno. È ancora leggenda 883

PAVIAUn’altra estate sotto i riflettori per Pavia. Inizieranno a luglio le riprese di “Nord Sud Ovest Est“, finale della leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original girata da Sydney Sibilia. Dopo il successo senza precedenti di “Hanno ucciso l’Uomo Ragno“, la seconda stagione sarà dedicata alle vicende che portarono all’uscita dell’ultimo album prima dell’addio di Mauro Repetto. Per i nuovi episodi, che arriveranno su Sky in autunno o nel prossimo anno, la produzione ha già organizzato un casting che si terrà mercoledì prossimo dalle 15 alle 21 e giovedì 19 dalle 9 alle 17 all’auditorium San Tommaso in piazza del Lino.

Potranno vestire i panni dei protagonisti uomini e donne dai 18 ai 74 anni preferibilmente di Pavia e dintorni. Tutte le scene saranno ambientate nei primi anni ‘90. È del 1993 infatti l’album che ha venduto un milione e 400mila copie, il più gettonato di quell’anno. Il casting si terrà in presenza, ma se qualcuno non potrà presentarsi pur ritenendo di essere perfetto per comparire nella serie potrà inviare la propria candidatura a castingpavia2025@gmail.com con una foto attualissima (primo piano e figura intera), nome, cognome, età, telefono e città. Se poi qualcuno ha ancora motorini, bici o auto anni ‘90 in grado di circolare, si faccia avanti. Le otto puntate della prima stagione – protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli nei ruoli di Max Pezzali e Mauro Repetto – prodotta da Sky Studios e da Matteo Rovere e Sydney Sibilia per Groenlandia, società del Gruppo Banijay, è stata un successo senza precedenti.

Manuela Marziani