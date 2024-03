"Nuovo autovelox fisso attivo sulla Provinciale 206: limite 70 km/h per garantire sicurezza stradale"

Sarà attivato oggi l’autovelox fisso, installato nei giorni scorsi nel tratto della provinciale 206 che collega Garlasco e Borgo San Siro, un tratto di strada per lo più rettilineo nel quale non è difficile spingere un po’ sull’acceleratore. Il sistema di rilevazione è bidirezionale, in grado di leggere la velocità dei veicoli in transito in entrambe le direzioni di marcia, e sarà gestito dal Comune in collaborazione con la Provincia, l’ente a cui fa capo la proprietà della strada e al quale andrà la metà dell’incasso generato dalle sanzioni elevate agli utenti della strada.

In quel tratto il limite fissato sarà di 70 chilometri orari. L’idea, che ha spinto a reinstallare il rilevatore, dopo che un precedente velox fisso era stato fatto rimuovere dalla Prefettura nel 2018, è di spingere i veicoli a rallentare.

A inizio febbraio il Comune di Garlasco ha attivato anche un T-Red, dispositivo per rilevare i veicoli che non rispettano il semaforo rosso, collocato tra via Bozzola e via Don Gennaro, per scoraggiare l’eccessiva intraprendenza degli automobilisti in un punto particolarmente sensibile delle circolazione cittadina.

Umberto Zanichelli