Nuovi iscritti nel Famedio: filologa, imprenditore scienziato e speleologo

Quattro pavesi illustri saranno iscritti nel Famedio del cimitero di San Giovannino. La cerimonia si terrà domani alle 11, quando saranno scolpiti nel marmo i nomi della filologa Maria Corti, del naturalista Mario Pavan, dello stilista e imprenditore Giuliano Ravizza e dell’ematologo Edoardo Storti (nella foto). Dopo uno stop di 75 anni, nel 2023 l’Amministrazione comunale ha voluto riproporre l’iscrizione di persone, che con la loro attività, hanno dato lustro alla città. Sono state 21 le candidature pervenute. La scelta è caduta su un nome noto della cultura italiana come Maria Corti, filologa, critica letteraria, scrittrice e semiologa, che ha a lungo insegnato all’Università di Pavia dove ha creato il Fondo manoscritti. Mario Pavan è stato entomologo e speleologo, oltre che ministro dell’Ambiente con Fanfani. Ha portato a Pavia Alain Delon e Sofia Loren Giuliano Ravizza, patron di Annabella e sponsor del basket dei momenti d’oro. Edoardo Storti, medico ematologo e professore universitario, è stato tra i primi scienziati a classificare la leucemia tra le neoplasie e per combattere il linfoma di Hodgkin ha eseguito il primo trapianto di midollo osseo autologo in Italia.

M.M.