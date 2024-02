Nuova tecnologia aiuta gli ortopedici L'Unità di Ortopedia dell'Istituto di cura Città di Pavia utilizza l'intelligenza artificiale per diagnosticare disturbi della colonna vertebrale. Grazie al sistema Spine 3D, è possibile effettuare analisi biomeccaniche e posturali non invasive, utili per la scoliosi e il follow-up post-operatorio. La tecnologia a infrarossi permette monitoraggi regolari in sicurezza, riducendo la necessità di numerosi esami nel corso di anni.