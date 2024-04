Nuova sede per il biennio del liceo Volta: accoglierà 300 studenti e 53 docenti

Pavia, 21 aprile 2024 – La nuova sede del biennio del Volta è pronta e, entro il prossimo anno, ci sarà anche la palestra. Ieri è stata una giornata memorabile per il liceo artistico e per l’intera città. È stato inaugurato l’edificio che accoglie 300 studenti e 53 docenti. È costato 4.377.517 euro: 3 milioni sono stati messi a disposizione dalla Regione, la restante parte dalla Provincia.

“A maggio – ha annunciato il presidente di piazza Italia Giovanni Palli – partiranno anche i lavori per la realizzazione della nuova palestra con un impegno di spesa di circa 1,8 milioni. Realizzare una scuola, una palestra, prendersi cura delle nostre strutture forse genera poco clamore ma rappresenta la sfida principale per chi, come me e i rappresentanti delle istituzioni presenti oggi, vuole fare politica per cambiare le cose". Il sindaco Fabrizio Fracassi si è detto "certo che dalle mura dell’istituto usciranno ragazzi in gamba per i quali si aprirà un futuro radioso". "Una scuola moderna ed efficiente anche sotto il profilo energetico – ha ricordato l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini – con ambienti aperti che favoriscono la socialità".

Da tempo il Volta aveva bisogno di spazi supplementari per accogliere tutti gli studenti e i laboratori. "La nuova sede del liceo artistico – ha fatto notare la dirigente Paola Bellati – è un esempio di architettura sostenibile, diventerà anche luogo d’incontro e collaborazione per l’intera comunità. Il Volta sarà sempre attento alle eccellenze, ma non trascurerà mai le fragilità grazie anche ai docenti e ai nostri studenti, che rispondono sempre positivamente alla proposte dell’istituto".