Niutta e Iozzi acclamati come coordinatori di FdI

Fratelli d’Italia ha nominato i coordinatori cittadini di Pavia e Vigevano. Nel capoluogo Nicola Niutta (nella foto) è stato eletto per acclamazione domenica dai 300 intervenuti al congresso. "Un momento congressuale importante – commenta Niutta, 35 anni – Non solo per il partito ma per l’intera coalizione, che dovrà sfruttare inizi come questo per costruire l’alternativa di governo a una sinistra ideologica e autoreferenziale. Sono consapevole che ci sia molto da fare e che le aspettative non siano da meno, ma proverò a fare del mio meglio con le persone di valore che mi affiancheranno. La grande presenza di iscritti e simpatizzanti è la testimonianza della vitalità di un partito e di un’area che si aspetta una rappresentanza all’altezza del Governo Meloni e che lotti per i valori che ci contraddistinguono". Il vice sarà un altro consigliere comunale, Dante Labate.

A Vigevano invece è stato scelto Paolo Iozzi, a sua volta nominato per acclamazione a chiusura del congresso. "Assumo questo incarico consapevole delle sfide che ci attendono – promette Iozzi – Continuiamo a lavorare per il rinnovamento, mantenendo saldi i valori della tradizione e della sovranità nazionale ma con una visione moderna e orientata al futuro. Vogliamo fare di Vigevano una città sicura, inclusiva e prospera".

