Niente macchinette in stazione. Ma Trenord: una funziona sempre

La procedura apparentemente più semplice, acquistare un biglietto per spostarsi in treno, a Pavia è diventata un’impresa. Se n’è accorto un passeggero che in questi giorni voleva viaggiare: "A Pavia tutte le biglietterie in stazione sono chiuse per lavori. Trenord ha tolto le obliteratrici e messo dei volonterosi giovani con pettorina, che però non sanno che cosa dire. C’è una sola macchinetta che funziona a singhiozzo e dovrebbe emettere un biglietto magnetico".

L’unica àncora di salvezza è rappresentata dall’edicolante. "Salvo modifiche dell’ultima ora – aggiunge il passeggero – l’edicolante vende biglietti cartacei ad esempio per Genova e, una volta sul treno, con la valigia devi andarti a cercare il capotreno per farlo validare perché sono state tolte le macchinette obliteratrici. Il bar all’esterno della stazione, che è abilitato a distribuire i biglietti elettronici, può darli solo per destinazioni che si trovino in Lombardia. Sembra uno scherzo. A Genova, invece, si possono invece fare semplicemente biglietti di ogni tipo per andare ovunque".

Il disservizio va avanti da qualche tempo e ha sollevato diverse proteste da parte dei viaggiatori, in particolare coloro che sono partiti negli ultimi giorni per trascorrere lontano da Pavia le vacanze di Natale. E non è mancato chi ha deciso di salire ugualmente sul treno senza alcun titolo di viaggio, anche rischiando di prendere una multa. Secondo Trenord, però, è sempre possibile acquistare il biglietto online sul sito o tramite App. Il disagio durerà ancora qualche tempo, prima di consentire ai pendolari pavesi di avere un servizio più moderno ed efficiente.

"Un’obliteratrice comunque – puntualizza Trenord – è sempre funzionante". In più secondo l’azienda che gestisce il servizio, per i viaggiatori il disagio non è una sorpresa. "In stazione è stato apposto un avviso – comunica Trenord – con cui i viaggiatori vengono informati della situazione. La biglietteria dev’essere ristrutturata e rimarrà chiusa anche nei prossimi giorni per effettuare i lavori in calendario. L’avviso, comunque, specifica dove è possibile acquistare i biglietti nei pressi della stazione. I titoli di viaggio sono disponibili in edicola, al bar di via Vittorio Emanuele o all’edicola di piazza della Minerva".

