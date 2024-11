Nicolò sindaco dei ragazzi: "Mettiamo casette per le api"

MIRADOLO TERME (Pavia)

Avvicinare i più piccoli alla politica perché, una volta raggiunta la maggiore età non disertino le urne, ma partecipino attivamente all’amministrazione del proprio territorio. Con questo obiettivo e, per abituare i ragazzi a rispettare la cosa pubblica, gli allievi della scuola primaria di Miradolo che fa parte dell’istituto comprensivo di Villanterio diretto da Carlo Pedrazzini sono stati chiamati al voto e hanno scelto il loro sindaco. È Nicolò Tacchinardi, 10 anni, di Miradolo che ieri ha indossato per la prima volta la fascia tricolore ricevuta dalla sua “omologa“, la sindaca Michela Callegari. Della baby Giunta fanno parte anche Daniel Montagnini (assessore all’Istruzione) e Bryan Pitu (Ambiente). Chiaro il programma che ora il primo cittadino dei ragazzi si impegnerà a realizzare in paese e a scuola. "Metterei aiuole di fiori, con casette per le api, agli ingressi del paese – ha promesso Nicolò nella campagna elettorale condotta col supporto delle insegnanti e della dirigente Lorena Marchini –, aggiungerei cestini nuovi e cucce per gli animali protette da tettoie". Innamorato della natura e appassionato di cucina, Nicolò vorrebbe che a scuola ci fossero "più libri, laboratori di cucina e di scienze e che gli armadietti avessero il lucchetto". Ora il giovane sindaco dovrà nominare un vice e avrà dei consiglieri, "vorrei monopattini per chi è a piedi, penne per tutti e che venissero organizzate due gite, una a Parigi e una a Sanremo". Da grande, però Nicolò, vorrebbe fare "l’albergatore". M.M.