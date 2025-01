Chi era Nicola de Cardenas, dall’impegno nell’azienda di famiglia ad Assolombarda

Pavia, 27 gennaio 2025 - Nicola de Cardenas, classe 1964, morto sulle pendici dell’Etna durante un’escursione di scialpinismo, si era laureato in Economia e commercio all'Università Bocconi di Milano nel 1988 e dopo 4 anni, nel 1992, era entrato in Decsa, l'azienda di famiglia fondata a Voghera nel 1975 dal padre Gianluca.

"La nostra storia - si legge nel focus dell'azienda - è la storia della famiglia di imprenditori de Cardenas. Dagli esordi degli anni Venti dell'ingegner Giulio - unico rappresentante in Italia di ventilatori di una famosa fabbrica americana - fino al 1975, anno di nascita del primo stabilimento Decsa a Voghera dedicato alla costruzione di macchine per lo scambio termico e refrigerazione".

Da "Divisione Clima - de Cardenas Spa" la Decsa assume indipendenza operativa nel 1990 e dal 2004 Nicola de Cardenas subentra al padre Gianluca nel controllo operativo dell'azienda.

Nel 2010 lo stabilimento di produzione a Voghera viene ampliato per la terza volta. Dal 2022 Decsa entra a far parte del Gruppo Cofinar, che dal 1985 vanta un'esperienza riconosciuta a livello internazionale nel settore del raffreddamento evaporativo. Nicola de Cardenas è stato l'ultimo presidente di Confindustria Pavia, eletto nel 2017, gestendo poi la delicata fusione dell'associazione pavese con Assolombarda, riuscendo anche ricucire le iniziali diffidenze di non pochi imprenditori pavesi. Non a caso nel 2021 era stata affidata a lui, in segno di continuità, la presidenza della sede di Pavia di Assolombarda, di cui era vicepresidente, con mandato in scadenza quest'anno.

Nella sua squadra di presidenza è stato affiancato da Luigi Carrioli (SeaVision), Fabio Catenacci (Cameron Italia), Paolo Fedegari (Fedegari Autoclavi), Raffaella Lucarno (direttore raffineria Eni di Sannazzaro de' Burgondi) e Tommaso Rossini (Rta).

E in questi cinque anni alla guida della sede di Pavia di Assolombarda è stato affiancato dai 3 presidenti di zona Daniele Cerliani (area di Pavia e del Pavese), Maria Vittoria Brustia (Vigevano e Lomellina) e Marco Salvadeo (Voghera e Oltrepò). Sempre sotto la guida di Nicola de Cardenas, il 2023 è stato l'anno di Pavia Capitale della cultura d'impresa, con numerose iniziative sul territorio per un rilancio di visibilità a livello nazionale e internazionale.