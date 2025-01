È Nicola de Cardenas uno dei due morti sull’Etna. Il presidente di Assolombarda Pavia aveva 60 anni

Voghera (Pavia), 27 gennaio 2025 - Improvviso lutto per l'economia pavese e lombarda. Nicola de Cardenas, vicepresidente di Assolombarda e presidente della sede di Pavia, amministratore delegato della Decsa di Voghera, è morto ieri, domenica 26 gennaio, sulle pendici dell'Etna. Una delle due tragedie in Sicilia, dove nella stessa giornata ha perso la vita anche un 17enne, ha avuto come vittima l'industriale pavese, 60enne, laureato alla Bocconi nel 1988, già eletto presidente di Confindustria Pavia nel 2017 e rimasto alla guida della sede pavese dal 2021 dopo aver gestito la fusione con Assolombarda, con il mandato in scadenza proprio quest'anno.

Nel 1992 era ufficialmente entrato nell'azienda di famiglia, la Decsa (produzione di impianti di raffreddamento, dal 2002 nel Gruppo Cofinar) fondata nel 1975 a Voghera dal padre Gianluca de Cardenas, al quale è subentrato nel controllo operativo dal 2004.

Sul tragico incidente avvenuto in Sicilia le informazioni giunte a Voghera e Pavia sono ancora scarne di dettagli. I soccorsi sono stati eseguiti nella Valle del Bove dell'Etna con l'elicottero Drago VF165 del reparto Volo di Catania, recuperando la vittima tra il rifugio Citelli e l'osservatorio Pizzi Deneri, ma il 60enne è morto prima dell'arrivo all'ospedale Cannizzaro di Catania. L'industriale pavese era insieme a un gruppo di scialpinisti e sarebbe scivolato su un pendio ghiacciato.