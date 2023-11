Neurostimolatori per il Parkinson. Pavia sarà polo d’eccellenza

Pavia si candida a diventare uno dei più importanti poli sanitari per l’impianto di sistemi di Deep Brain Stimulation (stimolazione cerebrale profonda) di ultima generazione per il trattamento della malattia di Parkinson. Da marzo 2023 neurologi e neurochirurghi di Fondazione Mondino Irccs e Policlinico San Matteo eseguono gli interventi chirurgici e si prevede di arrivare a eseguire circa 40-45 nuovi impianti di Dbs all’anno (l’hub di Pavia sarebbe così il primo in Italia per numero di interventi). Il Parkinson colpisce un grande numero persone anche sotto i 60 anni di età. In Italia i malati sono attualmente oltre 300mila, circa 4mila nella sola provincia di Pavia. Sono oltre 2.500 i pazienti con sindromi parkinsoniane seguiti ogni anno ambulatorialmente alla Fondazione Mondino. "La Dbs deve essere proposta dal neurologo al momento giusto e le informazioni che il paziente deve ricevere sui rischi e sui benefici della procedura devono essere equilibrate e date da un neurologo esperto - spiega il dottor Claudio Pacchetti, Coordinatore del Centro Parkinson del Mondino -. L’auspicio è che sempre più pazienti possano avere l’opportunità di accedere a questa terapia nei tanti Centri Dbs attivi in Italia"". Il trattamento consiste nell’impianto di un neurostimolatore, che eroga una corrente elettrica e attraverso dei sottili elettrodi posizionati nei nuclei profondi del cervello, il subtalamo o il globo pallido, genera impulsi capaci di ‘liberare’ la corteccia cerebrale motoria, migliorando i sintomi della malattia, le abilità e la qualità di vita delle persone.

Manuela Marziani