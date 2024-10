Incidente mortale a Casei Gerola. Motociclista super la coda e si scontra con un camper in manovra

Casei Gerola (Pavia), 10 ottobre 2024 – Un uomo di 58 anni ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato ieri sera in via Mazzini, alla periferia del paese. Erano circa le 19,30 quando un camper guidato da un turista tedesco stava effettuando una manovra. Diverse auto erano ferme in attesa che l’autista completasse l’inversione. Nello stesso momento una moto Yamaha 600 che stava procedendo in direzione di Casei Gerola, ha superato la coda e si è scontrata con il camper finendo sotto il caravan.

Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza della Croce d’oro di Sannazzaro che hanno soccorso Stefano Bianchi. Trovato privo di coscienza, al motociclista sono state praticate manovre di rianimazione cardio-polmonare prima di trasferirlo al San Matteo di Pavia dove i medici hanno fatto il possibile per salvargli la vita, ma erano troppo gravi le lesioni riportate. I carabinieri che sono intervenuti per i rilievi hanno ascoltato l’autista del camper e la procura aprirà un fascicolo.