Morto durante il volo. Rientra la salma

Arrivati tutti i permessi necessari per riportare a Crema Michele Cavallotti, il 22enne anni morto in un incidente aereo a Newberg, in Oregon. La salma torna domani. La tragedia era avvenuta il 3 ottobre in un volo di addestramento. I funerali sono previsti in Duomo sabato prossimo. L’ora deve essere ancora stabilita.