Pavia, morto in montagna il chirurgo vascolare Pier Nicola Palmieri: lutto al San Matteo

Pavia, 27 agosto 2023 – Lutto al Policlinico San Matteo di Pavia, per la tragica morte del noto chirurgo vascolare Pier Nicola Palmieri, 59 anni. Era in vacanza in montagna, il suo corpo è stato trovato nella notte dopo le ricerche scattate nella serata di ieri, sabato 26 agosto, per l'allarme lanciato dai famigliari quando non lo hanno visto rientrare in hotel.

La tragedia è successa tra Moso e Corvara in Passiria, in Trentino Alto Adige. Da come è stato ricostruito il tragico incidente, il chirurgo voleva andare in direzione di San Leonardo, ma sarebbe salito sull'autobus in direzione opposta, verso il Passo del Rombo. E quando si è accorto dell'errore è sceso dal bus e si sarebbe incamminato a piedi per tornare all'hotel, informando i famigliari.

Le ricerche avviate verso le 21 si sono concluse a notte inoltrata quando il corpo ormai privo di vita è stato recuperato nel letto del torrente Passirio, dopo una caduta di circa un centinaio di metri che gli è stata purtroppo letale. Circa 50 persone sono state coinvolte nelle ricerche, compresi i centri di soccorso alpino di Moso, Plata e Stulles, i vigili del fuoco, i carabinieri e la guardia di finanza, utilizzando anche unità cinofile e droni. Un contadino ha indirizzato le ricerche riferendo di aver visto il turista che stava cercando la strada per tornare in albergo.