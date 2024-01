Morti sospette di gatti: "Situazione che allarma"

C’è preoccupazione a Dorno dopo la morte di almeno quattro gatti i cui decessi, per i sintomi presentati, sarebbero da ricondurre ad episodi di avvelenamento. Si tratta di casi registrati nelle due ultime settimane e sui quali, almeno per il momento, non sarebbero state presentate denunce. Ecco perché il primo cittadino Francesco Perotti, dopo un consulto con la veterinaria che si era occupata dei felini, ha deciso di diffondere una nota. "Ricostruire l’accaduto è complesso – conferma il sindaco – perché sugli animali non è stata effettuata l’autopsia ma molte indicazioni lasciavano pensare che siano stati vittime di avvelenamento". Un’ipotesi rafforzata dal fatto che i quattro gatti morti in modo pressoché identico vivevano nella stessa zona. "L’amministrazione comunale – prosegue – esprime la sua preoccupazione per l’escalation di questi eventi e, da sempre attenta al benessere degli animali, stigmatizza l’accaduto. Intraprenderemo ogni iniziativa per evitare che questi episodi si ripetano". U.Z.