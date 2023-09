Morte di un prof di 24 anni a Vigevano: auto contro un tir, si era diplomato al Cairoli

La sua auto si è scontrata con un mezzo pesante mentre stava percorrendo la statale 32 che da Cameri conduce a Bellinzago, nel Novarese. È morto così Masaki Pugliese, 24 anni, insegnante residente alla frazione Vignarello di Tornaco, centro posto proprio al confine con la Lomellina, del quale era anche consigliere comunale. Forse a tradire il giovane docente è stato un malore, anche se le esatte cause del decesso saranno accertate dall’autopsia così come l’esatta dinamica del sinistro sarà passata al vaglio delle forze dell’ordine.

Nell’impatto Masaki Pugliese ha riportato delle lesioni gravissime per le quali è deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Il ventiquattrenne di Tornaco aveva frequentato il liceo scientifico "Cairoli" di Vigevano dove si era diplomato con il massimo dei voti. Subito dopo si era iscritto alla facoltà di Matematica dell’università di Torino dove si era laureato. Da qualche giorno aveva iniziato ad insegnare all’istituto "Fermi" di Arona (Novara).

"Era uno studente di straordinarie capacità come il suo curriculum attesta – è il commosso ricordo del professor Alberto Panzarasa, dirigente del liceo vigevanese – Il suo impegno spaziava in molti settori; tutti i docenti del liceo sono addolorati per questa terribile perdita".U.Z.