Mortara, addetto alla vigilanza del supermercato sventa una rapina senza rendersene conto

Mortara – Si era organizzato calandosi in testa un berretto per non farsi riconoscere e stringendo in mano una pistola. Così si era presentato attorno alle 17,30 di ieri all’interno del supermercato Gulliver di via Del cannone 10 e si era diretto dal primo cassiere che aveva trovato sulla sua strada.

“Dammi i soldi” gli aveva ordinato puntandogli l’arma. L’operatore non ha fatto neppure in tempo ad aprire il cassetto con i soldi, quando l’aspirante rapinatore ha visto l’addetto alla vigilanza avvicinarsi. L’uomo, non si era accorto di nulla, stava semplicemente camminando in direzione della casse ed è bastata la sua presenza per far cambiare idea al rapinatore. È scappato a gambe levate senza bottino lasciando il cassiere incredulo a gridare “Aiuto”.

Soltanto in quel momento l’addetto alla vigilanza si è accorto che all’interno del punto vendita si era consumata una tentata rapina.