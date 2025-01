Mortara, incroci semaforici sorvegliati. Attivo anche l’ultimo “rosso stop"

La copertura è completa. Anche il semaforo tra via Beldiporto e via Gioia è stato dotato del dispositivo “rosso stop“ in grado di intercettare chi lo attraversa quando è già scattato il segnale di stop. È il terzo incrocio a Mortara ad essere presidiato da un occhio elettronico e l’unico che non era ancora dotato del sistema. In quello tra corso Torino e via Belvedere, infatti, il dispositivo era stato collocato poco prima del Natale del 2019 e davanti allo scalo ferroviario della città è attivo dalla primavera di due anni fa. Questo punto sarà rinforzato da una telecamera in più in gradi di intercettare anche i veicoli in transito da corso Garibaldi. La spesa complessiva per il Comune è di poco superiore ai 114mila euro per tre anni ai quali si aggiungono circa 14mila per il dispositivo di corso Torino.