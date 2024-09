Mortara, mamma cucina con bimbo in braccio: acqua bollente schizza e il piccolo si ustiona

Mortara (Pavia), 16 settembre 2024 - Era in braccio alla mamma che stava cucinando quando un pentolino cadendo a terra gli ha schizzato acqua bollente sul petto e sul collo. Il bimbo, di solo un anno, ha riportato ustioni di secondo grado ed è stato trasportato con l'elisoccorso in codice giallo, non in pericolo di vita, all'ospedale pediatrico Buzzi di Milano. E' stata la stessa giovane madre, 24enne originaria dell'Ucraina, a chiamare i soccorsi nella serata di ieri, domenica 15 settembre.

Nell'appartamento in via Monteverde a Mortara, oltre ai soccorsi sanitari, sono intervenuti anche i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che dai primi riscontri hanno confermato la causa accidentale dell'accaduto, anche se accertamenti sono ancora in corso.

La giovane madre stava infatti cucinando con in braccio il bimbo di un anno e il pentolino sul fuoco, che conteneva acqua in ebollizione, sarebbe stato urtato accidentalmente. Cadendo a terra, l'acqua bollente è schizzata colpendo il piccolo, che ha purtroppo riportato serie ustioni. mentre la madre è rimasta illesa. I soccorsi sono scattati tempestivamente grazie all'immediata telefonata della donna al 112 e per la riferita gravità della situazione è stato inviato sul posto l'elicottero che ha poi trasferito il bimbo al pronto soccorso pediatrico dove è stato sottoposto alle necessarie cure.