Moreschi al capolinea: "Aiutiamo gli operai"

Un’iniziativa concreta per sostenere i 59 operai della Moreschi di Vigevano per i quali l’azienda ha avviato le procedure per il licenziamento collettivo, all’indomani dell’annuncio della decisione di interrompere la produzione nello stabilimento di via Cararola, "non più adeguato ai livelli richiesti", e trasferirlo altro. L’ha avviato il gruppo civico “Vigevano prima di tutto“, guidato da Piero Marco Pizzi. "Siamo davanti a un evento che rappresenta una delle pagine più dolorose del passato recente della nostra città e non può non colpire. Ecco perché, dopo aver espresso la nostra solidarietà agli operai e alle loro famiglie, coinvolti loro malgrado in questa decisione, e consapevoli dell’importanza di fornire un supporto concreto, invitiamo gli interessati a inviare il proprio curriculum all’indirizzo mail vigevanoprimaditutto@gmail.com: utilizzeremo la nostra rete di contatti per cercare attivamente delle opportunità lavorative nell’ambito calzaturiero o in altri settori, anche fuori dal territorio cittadino. Nella zona di Parabiago, ad esempio, ci sono azienda che cercano personale qualificato. Se dovessimo riuscire a trovare anche un solo posto di lavoro per noi sarebbe un grande successo".U.Z.