Monossido di carbonio in chiesa: intossicati sacerdote, sacrestano e 15 anziane

Colli Verdi (Pavia), 3 marzo 2025 – Un’intossicazione di massa da monossido di carbonio, che ha colpito praticamente tutti i presenti alla messa di ieri mattina, una ventina di persone. È successo nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora Assunta, alla frazione Canevino di Colli Verdi, sulla sommità della collina che domina il paese tra le vigne oltrepadane.

Il report conclusivo dei soccorsi sanitari di Areu è arrivato a contare 15 persone coinvolte, in prevalenza donne, tutte anziane, di età compresa tra 67 e 87 anni. Soccorsi anche il sacerdote che stava celebrando la funzione, don Riccardo, sostituto del parroco che è assente in questi giorni, e il sacrestano, che ancora ieri pomeriggio non era rientrato dall’ospedale.

Nessuno per fortuna ha riportato conseguenze gravi e anche i trasportati negli ospedali, di Voghera e Stradella, sono saliti sulle ambulanze rientrate con codici gialli, senza pazienti in pericolo di vita. È stato però un soccorso di massa che ha sconvolto la tranquillità di Canevino. L’allarme è scattato poco prima delle 10 e inizialmente erano state segnalate 4 persone coinvolte, poi aumentate nel corso dei soccorsi.

Le operazioni, per la valutazione delle persone sul posto e l’eventuale trasporto in ospedale, si sono protratte per diverse ore, concluse verso le 14, con la priorità per i più anziani che potevano avere altre patologie a complicare la situazione. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Pavia, con una squadra e con gli esperti del nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per eseguire i rilievi strumentali e accertare le cause dell’incidente. Inizialmente era solo un sospetto che potesse trattarsi di intossicazione da monossido di carbonio, poi confermato dagli accertamenti.

“In particolare – spiegano i vigili dei fuoco – sono stati effettuati controlli per verificare la possibile presenza di monossido di carbonio, un gas pericoloso che potrebbe essersi accumulato a causa di un malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della chiesa”. “C’era molto vento – spiega il sindaco di Colli Verdi, Sergio Lodigiani – che può aver causato un problema all’uscita dei fumi della caldaia”.