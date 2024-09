Misuratori di emoglobina in regalo alla Pediatria

Tre pulsossimetri che servono a misurare in modo non invasivo la quantità di emoglobina nel sangue sono stati donati ieri al reparto di degenza della Pediatria del San Matteo dall’associazione Sara Angela Boffi. L’associazione, fondata da mamma Laura Soldi e da papà Paolino Boffi in ricordo di Sara, venuta a mancare nel 2022 per un neuroblastoma, è molto vicina al San Matteo con donazioni di apparecchiature e realizzazione di numerosi progetti destinati ai piccoli pazienti oncoematologici e alle loro famiglie. “L’angelo dei bambini“ i genitori hanno chiamato così la piccola Sara che, attraverso l’associazione che porta il suo nome aiuta la ricerca, le famiglie dei piccoli in difficoltà e si impegna per fare in modo che sempre meno bambini possano lasciare le loro vite per questo terribile male. Nata a Lodi il 13 maggio 2017, la piccola Sara è stata il primo grande amore di mamma e papà.

"Sara era una bambina solare e sempre sorridente - hanno ricordato i genitori -, amante degli animali, in particolare cavalli e dinosauri. Ha vissuto fino all’età di 3 anni a Miradolo Terme, ma con l’arrivo della sorellina Angelica, la casa risultava troppo piccola, così ci siamo trasferiti a Gerenzago". Il 4 febbraio 2021 le è stato diagnosticato un tumore molto particolare, il neuroblastoma. "Abbiamo combattuto per un anno e mezzo e dopo una lunga battaglia - hanno concluso mamma e papà -, il 17 agosto 2022 il cuoricino di Sara si è spento, ma il nostro grande amore rimarrà scolpito per sempre". M.M.