Minacciano studente per rapinarlo del cellulare e aggrediscono 50enne: arrestati due ospiti di un centro per minori

Pavia, 22 marzo 2024 – Prima hanno costretto un 14enne a consegnare loro un telefono cellulare e pochi euro che aveva nel portafogli. Poi hanno buttato a terra un uomo di 50 anni per derubarlo. Nella nottata, i carabinieri della stazione di Pavia insieme a quelli del Nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un 16enne e un 19enne, che aveva dichiarato di essere minorenne, entrambi tunisini già noti alle forze dell'ordine, per due rapine avvenute nel pomeriggio di ieri nella zona di piazza della Minerva.

In particolare, i giovanissimi, ospiti in un centro per minori del capoluogo, hanno dapprima avvicinato uno studente in via Folla di Sotto, costringendolo sotto minaccia a consegnare il telefono e i soldi che aveva. Pochi istanti dopo, hanno aggredito fisicamente un 50enne nel sottopasso di piazza della Minerva, scaraventandolo a terra per sottrargli il telefono cellulare.

I due malfattori, grazie alla collaborazione delle vittime, sono stati immediatamente rintracciati dai militari mentre erano ancora in possesso della refurtiva, prontamente riconsegnata ai legittimi proprietari. Il minorenne è stato accompagnato al Cpa di Milano, mentre il 19enne è stato accompagnato nella casa circondariale di Pavia a disposizione delle autorità giudiziarie.