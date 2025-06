Minacce con il fucile. Musica alta nel locale: "Dovete smetterla"

Infastidito dalla musica che riteneva essere ad alto volume, ha imbracciato un fucile e minacciato di sparare a chi si stava divertendo. È accaduto mercoledì sera in via Trieste dove nella sala polivalente comunale gestita dalla pro loco era in corso un evento e una festa si è trasformata in un momento di paura. Erano circa le 22, quando al numero di emergenza 112 è arrivata una segnalazione. Quando alcuni soci hanno chiamato i carabinieri hanno riferito, che mentre era in corso un evento nella “sala Nautilus“, uno spazio dove si tengono serate danzanti, un uomo era uscito sul balcone e aveva minacciato le persone presenti in sala. Molto probabilmente la musica ad alto volume, anche se l’ora non era particolarmente tarda, dava fastidio a N.C,, 49enne di Tromello che è incensurato. Nella “sala Nautilus“ solitamente il sabato si balla. Un fuori programma, un appuntamento eccezionale, forse non è risultato gradito a un vicino di casa molto indispettito, che avrebbe reagito in modo violento. Non si sa se, N.C. abbia prima provato a chiedere cortesemente di fare silenzio per consentirgli di riposare, se abbia chiesto di abbassare il volume della musica senza essere ascoltato e magari i soci abbiamo contestato al 49enne che vista l’ora, potevano danzare ancora per qualche tempo.

Fatto sta, che da quanto è stato riferito, l’uomo ad un certo punto avrebbe afferrato l’arma e si sarebbe affacciato sul balcone. Visibilmente alterato il 49enne avrebbe puntato l’arma contro alcune persone presenti in sala pronunciando frasi minacciose. Quando in via Trieste sono arrivati i carabinieri di Gambolò, hanno rintracciato N.C. che a quel punto era rientrato nel suo appartamento. In casa, però, aveva una carabina ad aria compressa, di libera vendita, che è stata sottoposta a sequestro e assunta in carico. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla procura di Pavia. Dovrà rispondere di minacce aggravate.