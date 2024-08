Milani entra nella Treccani. Gli amici della famiglia hanno rimediato al vuoto

Non è un’enciclopedia bensì l’Enciclopedia. Eppure in quel compendio di sapere che è la Treccani mancava una voce, quella relativa a un grande giornalista e scrittore, Mino Milani. Se ne sono accorti alcuni amici che una mattina hanno aperto un volume per leggere che cosa scrivesse dell’autore nato a Pavia nel 1928, dove è deceduto due anni fa. "Abbiamo scoperto con estremo stupore che Mino non c’era – hanno commentato gli amici molto vicini alla famiglia Milani – e che non si parlava neppure di Angelo Grilli, importante scultore e medaglista italiano".

È cominciata così una battaglia per dare allo scrittore pavese il posto meritato. È stato cercato qualcuno che potesse avere un contatto con la Treccani ed è stato trovato Marco Branco, da settembre 2020 collaboratore del magazine di Treccani.it, versione online dell’Enciclopedia, già corrispondente dell’Unità da Pavia e collaboratore del Centro studi sull’Ue dell’Università pavese. "Grazie a Marco Brando – spiegano – ora Mino è nella Treccani". Per ragioni di spazio non tutta la ricca produzione dell’autore di “Fantasma d’amore“ è stata riportata, ma si ricordano gli esordi "nella narrativa per ragazzi – di cui è stato autore prolifico dagli inizi degli anni Cinquanta anche sotto gli pseudonimi di Piero Selva ed Eugenio Ventura – sulle pagine del Corriere dei piccoli (dal 1972 Corriere dei ragazzi), raggiungendo grande notorietà con il ciclo romanzesco del cowboy solitario Tommy River (1959-72), pubblicato a puntate con le illustrazioni di Di Gennaro". Spesso accostato a Emilio Salgari per la vastità della produzione, Milani si è rivolto a un pubblico giovane scrivendo anche fumetti e romanzi. "Grazie a una scrittura limpida e alla costruzione di intrecci che ridimensionano le versioni edulcorate proprie del genere additando fragilità e sconfitte umane – si legge sulla Treccani – Milani ha introdotto generazioni di adolescenti all’interesse per la storia. Intellettuale policentrico, ha scritto per il pubblico adulto accurati saggi di storia locale pavese e sull’Italia risorgimentale e intensi romanzi talora colorati di fantastico". "Ora speriamo che Angelo Grilli venga ricordato", sottolineano gli amici soddisfatti.

Manuela Marziani