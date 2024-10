"Mi hanno rapinato in due per prendermi 1.850 euro". Era tutta un’invenzione

VIGEVANO (Pavia)

Ai carabinieri aveva raccontato di essere stato rapinato da due individui (uno dei quali gli aveva anche procurato una ferita all’addome con un oggetto contundente) che gli avevano sottratto di 1.850 euro che aveva con sé, denaro che apparteneva all’azienda per la quale lavora. Ma era tutto inventato. I carabinieri di Vigevano hanno per questo denunciato M.F., 64 anni, vigevanese, con precedenti alle spalle, per simulazione di reato. Lo scorso 4 luglio l’uomo si era rivolto ai militari per denunciare di essere rimasto vittima di una rapina. Agli investigatori aveva raccontato di essere stato affrontato da due individui, probabilmente extracomunitari e che, mentre uno lo teneva immobilizzato, l’altro gli aveva sottratto il borsello contenente il denaro dopo averlo ferito.

Le indagini erano partite immediatamente e non ci era voluto molto ai carabinieri per capire che qualcosa nel racconto non tornava. Così hanno approfondito gli accertamenti e hanno scoperto, anche grazie alle immagini dei sistemi di sorveglianza della zona, il suo racconto era totalmente frutto della sua fantasia. L’uomo aveva deciso di impadronirsi del denaro dell’azienda che aveva con sé e aveva architettato una storia che, a suo giudizio, avrebbe potuto reggere bene alle verifiche dei carabinieri. Non solo: per rendere ancora più credibile la sua versione non aveva esitato a procurarsi delle lesioni, che erano stato successivamente medicate al Pronto soccorso di Vigevano dal quale era stato dimesso con pochi giorni di prognosi. Con quella mossa probabilmente credeva di allontanare da sé ogni sospetto. Ma il suo intento è fallito. U.Z.