"Mi assume come badante?". E gli sfila il Rolex

"Ho bisogno di lavorare. Non mi può assumere come badante? Sono molto brava, non se ne pentirà". Con insistenza venerdì attorno alle 11 una donna ha chiesto a un anziano di concederle un’opportunità di lavoro. Lo ha fatto mentre il 78enne stava rincasando ed è stato avvicinato da una sconosciuta che lo ha fermato e gli ha parlato a lungo. Sembrava che davvero avesse bisogno di un’occupazione e l’anziano non se l’è sentita di liquidarla in un battito di ciglia. L’ha ascoltata cercando di prodigarsi per lei anche se in realtà non aveva bisogno di una badante e quello che stava subendo era solo un raggiro. La malvivente aveva bisogno di distrarre il malcapitato perchè aveva adocchiato che aveva al polso un orologio Rolex. E così, mentre parlava con lui glielo ha sottratto con estrema destrezza senza che l’uomo neppure se ne accorgesse. Una volta sganciato l’orologio dal polso del malcapitato la donna si è dileguata facendo perdere le proprie tracce. Il pensionato si è accorto immediatamente del furto che aveva subito, ma non è riuscito a bloccare la truffatrice. Così non gli è rimasto che recarsi a sporgere denuncia alla stazione dei carabinieri di Gravellona Lomellina che è competente anche sul territorio di Cassolnovo. Già nel settembre di due anni fa a Cassolnovo era stato rubato un Rolex. In quel caso, però, il furto era stato ideato dalla suocera di un 26enne che era riuscita a venire in possesso delle chiavi dell’appartamento del fidanzato della figlia 21enne e da lì aveva rubato l’orologio da 2.600 euro. Una volta recuperato il prezioso oggetto, lo aveva poi rivenduto per meno della metà del suo valore. In quel caso i carabinieri avevano denunciato per furto in abitazione una donna di 51 anni residente a Cassolnovo.M.M.