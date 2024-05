Ladri tentano furto al centro sportivo di Mezzanino (ancora vuoto): danni alle porte, ma senza refurtiva

Mezzanino (Pavia), 5 maggio 2024 – Hanno forzato ben quattro porte, quella d'ingresso e tre interne, al centro sportivo in fase di allestimento in via Bovina a Mezzanino. Ma non hanno trovato nulla da rubare e se ne sono così andati a mani vuote. Gli ignoti malviventi sono entrati in azione probabilmente di notte, nell'arco di una settimana circa, dalla sospensione dei lavori sabato 27 aprile.

La fallita incursione è poi stata scoperta ieri, sabato 4 maggio, portando il sindaco di Mezzanino, Adriano Piras, a denunciare l'accaduto ai carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Stradella, che hanno avviato indagini sul tentato furto aggravato.

Tentato, perché appunto non risulta asportato nulla dal centro sportivo ancora vuoto per i lavori di allestimento in corso. Ma aggravato, perché per entrare nella struttura i ladri hanno compiuto effrazione, prima della porta d'ingresso e poi di ben tre porte interne, che erano chiuse a chiave, che sono state quindi danneggiate. Forse si aspettavano di trovare all'interno materiale sportivo oppure attrezzature da lavoro, ma non c'era invece nulla da portare via e se ne sono andati lasciando i danni alle porte, che vanno ad aumentare i costi di allestimento della struttura comunale.