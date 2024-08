Mezzana Bigli, ragazzo di 25 anni disperso nel fiume: proseguono le ricerche nell’Agogna

Mezzana Bigli (Pavia), 13 agosto 2024 – Stanno proseguendo le ricerche nel torrente Agogna del ragazzo di 25 anni disperso dal tardo pomeriggio di lunedì 12 agosto. Il giovane, di nazionalità egiziana, residente nel Tortonese, a Guazzora (in provincia di Alessandria) era in acqua insieme al cugino quando sono entrambi andati in difficoltà per la forte corrente.

Ma se il cugino ventiseienne è riuscito a raggiungere la riva incolume, lui è stato trascinato sott’acqua e non è più riemerso. È stato lo stesso cugino a lanciare la richiesta di soccorso, poco prima delle 18, dal punto del torrente in corrispondenza del ponte sulla Provinciale 206 vicino alla frazione Balossa Bigli nel territorio comunale di Mezzana Bigli, prima dell'affluenza dell’Agogna nel Po.

Dal comando dei vigili del fuoco di Pavia sono stati inviati sul posto i soccorsi acquatici, attivando anche il Reparto Volo Lombardia che ha inviato l’elicottero con due sommozzatori a bordo. E in supporto sono arrivati anche i sommozzatori del nucleo di Torino. Dopo la sospensione delle ricerche per la sopraggiunta oscurità, le operazioni sono riprese in mattinata, sia con i sommozzatori che ancora con l’elicottero. Ma, al momento, del disperso non è stata ancora trovata alcuna traccia, con le speranze di recuperalo ancora in vita che, dopo così tante ore, si sono ormai esaurite.