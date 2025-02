"Mercato e posteggio in via XI Febbraio"

Un mercato coperto, spazi per le famiglie e un parcheggio da 170 posti auto. L’idea proposta da Massimo Depaoli nella campagna elettorale per le amministrative del 2019 è ora offerta dal consigliere di Cittadini per Pavia, Roberto Rizzardi, all’amministrazione, come contributo alla variante al pgt, che dovrà essere approvata entrofine anno. "Ho proposto – ha detto Rizzardi – il recupero dell’area demaniale dismessa con ingresso in viale XI febbraio retrostante la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro e confinante con l’ex monastero che ospita la caserma dei carabinieri". I 12.600 metri quadri sono di proprietà demaniale. "Negli anni 2018-19 erano state avviate interlocuzioni con Demanio, Comune e comando provinciale per la riqualificazione dell’area – ha aggiunto il consigliere della lista civica – in modo da realizzare un parcheggio a raso. Accanto si dovrebbe prevedere il recupero del fabbricato esistente con possibilità di ricavare un mercato provinciale con 60 posti vendita e al piano superiore 700 metri quadri di spazio invernale per famiglie e bambini, di fronte alla parte estiva del parco del castello".

Vantaggi ci sarebbero anche per i militari. "I carabinieri avrebbero un accesso diretto alla rotonda di Porta Milano invece che attraversare la caserma con uscita obbligata da piazza San Pietro in Ciel D’Oro – ha concluso Rizzardi – e potrebbero ricavarsi ulteriori spazi. Sarebbe poi possibile creare un accesso diretto pedonale con percorso turistico facilitato tra castello, basilica e piazza, con annesso parcheggio per i pullman".

Manuela Marziani