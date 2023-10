Mentorship Lodi: Un tutor per la parità sul lavoro a Lodi

Un tutor per aiutare le donne a emergere nel mondo del lavoro "contro gli stereotipi di genere". Il Comune lancia “Mentorship Lodi“. L’obiettivo dell’assessorato alle Pari opportunità di Manuela Minojetti (nella foto) è superare le condizioni sfavorevoli per un’effettiva parità uomo-donna sul lavoro. Stereotipi di genere e carenza di servizi di cura per minori e anziani mettono infatti ancora in difficoltà. Ora si lavorerà quindi per supportare l’empowerment delle giovani donne assegnando loro una figura senior che, nella veste di mentor, possa ispirarle, incoraggiarne l’ambizione e la leadership, supportarle nella valorizzazione delle loro inclinazioni e attitudini.

È stato quindi indetto un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di soggetti che intendano partecipare come mentor. Si punterà allo sviluppo di abilità trasversali utili a gestire comportamenti e relazioni corrette e funzionali al contesto lavorativo o nella scelta delle opportunità formative. Lo scambio di conoscenze tra i senior e le nuove generazioni crea contaminazioni positive e nuovi stimoli.

"L’aumento del lavoro femminile per quantità e qualità è considerato elemento strategico per favorire lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la lotta alla povertà dei territori", spiegano in Comune. La candidatura dovrà essere inviata esclusivamente tramite Pec a comunedilodi@legalmail.it oppure consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune o ancora inviata tramite mail ordinaria a mentorship@comune.lodi.it. Le candidature devono arrivare entro le 12 del 3 novembre.

P.A.