Mensa della primaria pronta. Era attesa da quasi due anni

Il nuovo refettorio della scuola “Anna Botto“ di Vigevano è pronto per essere utilizzato. La struttura si trova in un edificio attiguo a quello nel quale sono collocate le aule ed è costato 660mila euro. In realtà secondo il cronoprogramma lo spazio del refettorio avrebbe dovuto essere disponibile nella primavera di due anni fa, ma i lavori si sono protratti sino allo scorso dicembre quando il refettorio è stato utilizzato per la festa di Natale. La capienza dello spazio è attualmente di 240 bambini, lievemente inferiore a quello che è il numero dei piccoli che frequentano la scuola che sono attualmente 267. In origine infatti, a seguito della ristrutturazione del plesso scolastico, era stato programmato un numero complessivo di dieci classi che poi sono lievitate alle attuali dodici, ma la situazione non sembra al momento creare problemi. Il refettorio è ai primi giorni di utilizzo ed è necessario lasciarne trascorrere altri prima di fare il punto sulle eventuali criticità alle quale mettere mano per offrire ai piccoli alunni il servizio migliore possibile.

U.Z.