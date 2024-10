Travolto da un’auto a quindici anni: un torneo di pallamano nel nome di Amin

San Martino Siccomario (Pavia) – Ricordare un amico e far riflettere sulla necessità di avere la massima prudenza alla guida e attenzione ai problemi delle vittime degli incidenti causati da altri. Con queste motivazioni i ragazzi della sezione pallamano del Gs San Martino hanno organizzato la seconda edizione del Memorial Amin Benelharmra”, un torneo in ricordo di un loro compagno di squadra e amico, Amin, tragicamente scomparso nel 2020 in seguito a un incidente stradale.

L’evento è interamente autofinanziato e le offerte economiche che saranno raccolte, dedotte le spese di organizzazione, saranno devolute al fondo Vittime della strada. Il torneo si terrà domenica al centro sportivo e al palaBrera di via Verdi con la partecipazione di squadre provenienti da Lombardia e Piemonte. Alle 9 saranno accolte le squadre, mezz’ora dopo inizieranno le partite. Dopo la pausa pranzo, alle 14,30 le gare riprenderanno per terminare alle 17,30 con i saluti finali e una commemorazione.

Amin, studente dell’Ipsia, aveva 15 anni quando ha cessato di vivere dopo un giorno di agonia. Erano le 4 del 17 agosto 2020 quando l’adolescente, che era un giocatore di pallamano, è stato travolto da una Mercedes mentre percorreva la strada provinciale 193 nel tratto compreso tra il rondò per Cava Manara e la ex statale 596 dei Cairoli. Amin, insieme a un amico, era stato in discoteca e stava rientrando in sella al ciclomotore del 19enne.

L’automobilista, che forse non ha visto il ciclomotore, lo ha preso in pieno scaraventando l’adolescente a decine di metri di distanza. Amin è caduto a terra e ha sbattuto la testa perdendo i sensi. Un altro automobilista di passaggio ha notato i due ragazzi in un campo e ha chiamato il 118. Amin è stato trasportato al San Matteo e ricoverato in rianimazione, ma non ce l’ha fatta. Gli amici non lo hanno mai dimenticato.