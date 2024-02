Medico di base fisso. Scatta la petizione

Quasi trecento persone hanno sottoscritto la petizione promossa dal Comune di Tromello nell’unica farmacia del paese, per chiedere di poter riavere il medico di base. La petizione non è ancora chiusa e, considerando che il servizio riguarda almeno un migliaio di persone, l’obiettivo è di andare ben oltre le firme raccolte sinora. Poi verranno inviate alla Ats di Pavia. Oggi a Tromello è attivo un unico medico di base dopo che l’altro medico aveva chiesto il trasferimento. Da allora si erano alternati medici a rotazione senza nominare un sostituto. "Abbiamo chiesto ad Ats un medico fisso – spiega il sindaco Gianmarco Negri – ma non abbiamo avuto risposta". Al momento nessun medico ha chiesto l’assegnazione all’ambito di Tromello e la continua alternanza di medici non consente di stabilire quel rapporto di fiducia e conoscenza necessario per andare incontro al meglio alle esigenze dei pazienti". U.Z.