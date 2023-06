Medico di base denunciato, rinuncia alla condotta e lascia lo studio

Medico di base denunciato per non aver compilato la ricetta a un’assistita. Dopo l’episodio il medico ha rinunciato alla condotta e ha preferito continuare come libero professionista. Qualche settimana fa un’anziana paziente si è presentata nello studio per chiedere la ricetta ripetitiva di un farmaco per lei importante. La donna non aveva l’appuntamento e il medico si è rifiutato di compilare la ricetta. Al termine di una discussione la paziente se n’è andata senza quanto richiesto, è riuscita ad avere il farmaco ugualmente senza la prescrizione ma ha denunciato il professionista per chiedere al giudice di sanzionare il comportamento giudicato non consono con la professione.

P.G.R.