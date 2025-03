Maxi sequestro di Carnevale. Fuorilegge 105mila articoli

VOGHERA (Pavia)Una gran quantità di accessori per i travestimenti di Carnevale, privi dei requisiti di sicurezza. Oltre 105mila articoli sono stati sequestrati nei giorni scorsi dalla Guardia di finanza di Voghera, nell’ambito di "una mirata azione di controllo economico del territorio - spiega il comunicato diramato ieri dalle Fiamme gialle - finalizzata a impedire la vendita di articoli carnevaleschi non conformi alle disposizioni previste dalla normativa italiana ed europea a tutela della sicurezza dei consumatori". Nei giorni prima del Carnevale i finanzieri hanno individuato 10 esercizi commerciali, di cui 4 a Voghera, 2 a Broni e gli altri a Stradella, Codevilla, Landriano e Garlasco "che commercializzavano beni in violazione alla normativa del codice al consumo".

"Accertata la detenzione per l’immissione sul mercato – prosegue ancora la nota della Guardia di finanza – i militari hanno sequestrato oltre 105mila accessori per i travestimenti di Carnevale che avrebbero posto in pericolo gli ignari consumatori finali in quanto non riportanti le avvertenze sulla composizione e qualità dei materiali, oltre che sui rischi di un errato uso degli stessi, come la potenziale pericolosità per i bambini di età inferiore ai trentasei mesi". Gli articoli posti sotto sequestro non erano contraffatti o importati illegalmente, come accaduto in altre precedenti simili operazioni, ma ugualmente non conformi alle normative. Non sono state infatti riscontrate irregolarità di natura penale, ma i responsabili sono stati segnalati per violazioni di natura amministrativa.

"I legali rappresentanti dei punti vendita – conferma la Finanza nel comunicato – sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Pavia per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice del Consumo". Con un duplice risultato: "L’azione di contrasto alla diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza – conclude la nota delle Fiamme gialle – significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo, nel quale gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni di sana concorrenza".