Max Laudadio è Aladin nel musical

Max Laudadio, che prima di essere un inviato di "Striscia la notizia" si è cimentato come attore in spettacoli musicali e ha studiato, oltre alla recitazione, canto e danza, sarà il genio di Aladin, il musical nato dall’idea del compianto Stefano D’Orazio con diciotto brani musicali originali scritti da Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, i Pooh. La favola, ispirata a uno dei racconti più celebri de "Le mille e una notte", le sue avventure e i personaggi che lo circondano, rivivranno alle 21 di oggi al teatro Fraschini in uno spettacolo scintillante dove amore e amicizia, ribellione e giustizia, si intrecciano. Biglietti da 16,50 a 49,50 euro.